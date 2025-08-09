En un esfuerzo por fomentar la formalización y el desarrollo económico sostenible, el gerente de Desarrollo Económico, Luis Verdi, anunció que la Municipalidad Provincial de Trujillo dejará de aplicar medidas de fuerza mayor para enfrentar la informalidad.

En cambio, apostarán por el diálogo y el consenso con los comerciantes informales, priorizando el ordenamiento de zonas estratégicas como las calles Sinchi Roca, María Eguren y César Vallejo. Esta medida busca equilibrar el crecimiento económico con el respeto a las normativas municipales.

Verdi explicó que, si bien el uso de la fuerza pública ha sido necesario en algunas ocasiones, no es sostenible a largo plazo. “La Municipalidad o la Policía no pueden estar un año en una sola zona, pero sí pueden intervenir por un mes o tres. Aunque eso implique pérdida para los comerciantes, también descuidaríamos otros puntos de la ciudad”, indicó.

El funcionario subrayó que el objetivo no es perjudicar a los comerciantes, sino integrarlos al sistema formal, lo que traerá beneficios a largo plazo para ellos y para la ciudad. Esta estrategia de reordenamiento se basa en la participación activa de los comerciantes, quienes han mostrado predisposición para colaborar, entendiendo que el cumplimiento de las normas permitirá mejorar sus condiciones laborales y su seguridad.

“Hemos sido bastante claros: si uno o dos no quieren alinearse al trabajo municipal, vamos a tener que intervenir con la fuerza pública. Ellos lo entienden y eso demuestra su disposición al reordenamiento”, concluyó.