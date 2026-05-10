Preocupados e indignados se encuentran los vecinos del sector Taquilla II, ubicado en el balneario de Las Delicias (Moche), debido al avance de la erosión costera y la inacción de las autoridades correspondientes.
De acuerdo con los moradores, “el mar ha socavado peligrosamente la franja de protección” y ha dejado expuestos servicios básicos y diversas estructuras, además de generar “hundimientos que comprometen la seguridad de la comunidad”.
Los vecinos responsabilizan de esta situación a la Marina de Guerra del Perú, institución a cargo de la defensa del litoral, y al alcalde distrital de Moche, Roberto Chávez Olivos, “cuya gestión ha sido indiferente frente a esta emergencia”.
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