Preocupados e indignados se encuentran los vecinos del sector Taquilla II, ubicado en el balneario de Las Delicias (Moche), debido al avance de la erosión costera y la inacción de las autoridades correspondientes.

De acuerdo con los moradores, “el mar ha socavado peligrosamente la franja de protección” y ha dejado expuestos servicios básicos y diversas estructuras, además de generar “hundimientos que comprometen la seguridad de la comunidad”.

Los vecinos responsabilizan de esta situación a la Marina de Guerra del Perú, institución a cargo de la defensa del litoral, y al alcalde distrital de Moche, Roberto Chávez Olivos, “cuya gestión ha sido indiferente frente a esta emergencia”.

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