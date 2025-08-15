La Cámara de Comercio de La Libertad exigió la inmediata reactivación de los proyectos que ejecuta la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) en las quebradas San Ildefonso y San Carlos, así como en los ríos Chicama y Virú. El gremio empresarial indicó que la paralización de estas obras “pone en riesgo la seguridad y el desarrollo de más de 750 mil trujillanos”.

Pedido

A través de un pronunciamiento, firmado por su presidente, Fernando Guerra, expresaron su preocupación por la suspensión de los trabajos, pues pondría en riesgo a varios distritos ante un posible desborde ocasionado por lluvias intensas.

“Reconociendo que esta situación es consecuencia de la falta de asignación presupuestal por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pese a que se trata de recursos ya comprometidos y que venían siendo solicitados desde el mes de junio, exigimos al Ejecutivo dar prioridad a esta transferencia, por tratarse de una demanda urgente para la prevención de desastres que afectan a la población en su conjunto”, indicó.

El gremio empresarial también reveló que la suspensión de estas obras “ponen en riesgo la empleabilidad de más de 1,200 trabajadores formales, en su mayoría liberteños”. También “ha interrumpido los servicios de más de 400 proveedores locales”.

Reunión

El alcalde provincial Mario Reyna dijo que tras conocer que los trabajos en las quebradas de Trujillo están paralizados, solicitó una cita con el titular de la Autoridad Nacional de Infraestructura, para dar a conocer la preocupación por lo ocurrido e informar a la población cómo se solucionará este problema.