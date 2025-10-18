Un delincuente llegó hasta un hospedaje que se sitúa en la urbanización San Judas Tadeo, en el distrito de Trujillo, para detonar una carga explosiva y así amedrentar al propietario para que acceda a pagar una fuerte suma de dinero.

ACCIONAR DELICTIVO

El incidente se registró al promediar las 8:25 de la noche del último viernes, de acuerdo a las imágenes de las cámaras de seguridad del negocio, se aprecia que aparece en escena caminando un joven y se dirige hacia el negocio de nombre “Axel”, que se ubica en la avenida Antenor Orrego.

Luego, deja una bolsa de color blanco en la vereda, se acerca a la puerta principal del inmueble, saca un explosivo, lo enciende y lo arroja. Acto seguido, huye corriendo y al parecer, por versión de algunos vecinos, termina escapando junto a un cómplice que lo estaba esperando en una motocicleta.

El artefacto explosivo detonó luego de 1 minuto y 14 segundos. El fuerte estruendo no solo alarmó a los vecinos de la jurisdicción, sino también al dueño del negocio. El detonante dejó daños materiales, la mampara de vidrio de la puerta principal se vio afectado y parte de la estructura del ingreso quedó resquebrajado. Además, los vidrios de las ventanas de los cuatro niveles del edificio quedaron completamente destrozados y regados en el piso.

De igual manera las ondas expansivas afectaron un predio que se ubica al frente del hospedaje y que terminó con los vidrios de las ventanas quebradas.

Hasta la zona se hizo presente el personal policial del Escuadrón de Emergencia, quienes acordonaron la zona y así evitar que algunos vecinos sufran alguna lesión debido a que algunos vidrios quedaron colgando en las ventanas y en cualquier momento podían ceder. Luego, se apersonaron los detectives de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex) para recoger algunas evidencias y determinar el detonante que emplearon los facinerosos.

También se apersonaron el personal de la División de Investigación Criminal (Divincri) Trujillo, quienes quedaron a cargo de las pesquisas correspondientes.