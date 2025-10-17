A balazos fue asesinado el dueño de una ferretería que fue sorprendido por un sicario que ingresó hasta el negocio que se sitúa en el distrito de Chepén.

ATAQUE

El hecho de sangre se registró la noche del último jueves, cuando Carlos Alberto Cabanillas Tejada, de 54 años, se encontraba en el local “NILUFABI”, ubicado en la cuadra 3 del jirón Pedro Cáceres Becerra, a dos cuadras de la comisaría del lugar.

Según a las imágenes de las cámaras de seguridad, se aprecia el momento en que dos delincuentes llegaron a bordo de una motocicleta. Luego, uno de ellos desciende e ingresó al establecimiento. Ya en el interior, se aprecia que el facineroso apuntó directo contra Cabanillas Tejada y apretó el gatillo en más de 10 oportunidades. El criminal salió corriendo y huyó en la moto lineal que lo esperaba en los exteriores del local comercial.

El sonido de las balas alertó a los vecinos que salieron alarmados de sus viviendas y hallaron al empresario tendido dentro de su negocio, en medio de un charco de sangre.

Con el apoyo del personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de serenazgo, lo trasladaron de inmediato al hospital de la localidad; sin embargo, el médico de turno solo certificó su deceso.

La PNP quedó a cargo de las investigaciones y así esclarecer los hachos y dar con los responsables de este hecho de sangre. Los detectives ya tienen las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona que serán analizadas.