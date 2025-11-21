Una adulta mayor y sus tres nietos, de 12, 9 y 4 años, se salvaron de milagro luego que uno de los ambientes de su vivienda empezara a arder en llamas en el distrito de Víctor Larco Herrera. El siniestro ocurrió la tarde del último jueves en el sector conocido como “La Poza”.

El fuego se habría originado por un cortocircuito en uno de los cuartos de la vivienda situada en la calle Antenor Orrego de la zona de Buenos Aires Sur.

“Se quedó mi niña de 12 años, mi niña de 9 y mi niño de 4. Ellos se quedaron con mi suegra de 65 años. Estábamos en el hospital, no había señal, salimos a comprar medicina e ingresó la llamada de mi vecina que me dijo que se estaba incendiando mi casa. Gracias a Dios pasó un joven de 16 años, es venezolano, que estaba en el parque, vio y se metió (los rescató)”, indicó Rocío Lanchos, madre de las menores, en Sol TV Noticias.

Las llamas de fuego consumieron su cocina, colchón, ropa y entre otros enseres. La agraviada pidió cualquier apoyo pueden hacerle llegar al número Yape: 927831031 (Pedro Robles Morán).

Cabe mencionar que, la comuna distrital de Víctor Larco, a través de Defensa Civil, entregó dos carpas para que la familia puedan descansar. “Nos brindaron dos carpas, camas, colchones, colchas, toallas y un galón grande con agua”, remarcó.