Con el objetivo de promover que las personas mayores se mantengan activas física y emocionalmente, fortaleciendo su autonomía, integración social y calidad de vida, la Red Asistencial La Libertad de EsSalud celebró con entusiasmo el Festival “Generación de Oro”.

El encuentro reunió a más de 1,200 adultos mayores de los Centros del Adulto Mayor (CAM) y Círculos del Adulto Mayor (CIRAM) de toda la región.

La actividad fue encabezada por la Dra. Claudia Holguín Armas, gerente de la Red Asistencial La Libertad, quien lideró el pasacalle acompañada de la Mg. Erika Deza Lossio, jefa de la Unidad de Prestaciones Sociales, así como de las promotoras responsables del acompañamiento permanente a los grupos de adultos mayores.

“Buscamos crear espacios donde nuestros asegurados de la tercera edad encuentren bienestar, compañía y actividades que sumen a su salud integral”, señaló Holguín Armas.

El festival inició con un colorido pasacalle desde la Plaza de Armas de Trujillo, recorriendo las principales calles hasta llegar al Coliseo Inca, donde disfrutaron de música, baile, juegos como tiro al sapo, así como atenciones médicas y vacunación.