El ministro de Cultura, Alfredo Luna Briceño, realizó un recorrido técnico de cuatro kilómetros entre la Zona Arqueológica Monumental de Chan Chan y Huanchaco, donde constató una situación crítica marcada por la acumulación de basura, desmonte y la presencia de construcciones ilegales que ponen en riesgo la integridad del sitio arqueológico, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco.

Durante la inspección, el titular del sector verificó la presencia de grandes cantidades de residuos sólidos dispersos a lo largo del trayecto, así como áreas convertidas en botaderos informales que afectan la salud pública y el entorno patrimonial. Asimismo, identificó edificaciones de ladrillo en proceso de construcción sobre terrenos arqueológicos y zonas consideradas intangibles, de acuerdo con la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (Ley N.° 28296).

El ministro Luna Briceño señaló que la solución a esta problemática requiere el compromiso de diversos actores públicos, como los gobiernos locales y regionales, entidades del Poder Ejecutivo, la Policía Nacional del Perú, la Fiscalía y organismos ambientales, así como la participación responsable de la ciudadanía en la protección de este importante legado.

“Este recorrido confirma que la situación no puede esperar. Como Estado, iniciaremos acciones inmediatas y actuaremos con firmeza para proteger Chan Chan. La recuperación de este patrimonio requiere presencia institucional y trabajo articulado con todos los sectores”, afirmó.

Como parte de las medidas de atención prioritaria, anunció que en un plazo de tres semanas regresará a la región para instalar una mesa de trabajo multisectorial que permita establecer acciones rápidas para la recuperación integral del entorno de Chan Chan.

El Ministerio de Cultura reafirma su compromiso con la protección y conservación de la Zona Arqueológica Monumental de Chan Chan e invoca a las autoridades y ciudadanía a sumar esfuerzos en la defensa de este legado histórico de valor universal.