La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) entregó el último sábado menajería a 407 Organizaciones Sociales de Base (OSB) de toda la provincia.
Según el alcalde Mario Reyna, las madres de vasos de leche, comedores populares y ollas comunes podrán seguir trabajando incansablemente, para brindar una alimentación digna y de calidad.
La entrega estuvo a cargo del equipo técnico de la Gerencia de Desarrollo Social y la Subgerencia de Programas Alimentarios. Con esta menajería se fortalecerá la capacidad de atención a más de 30 mil trujillanos en situación de vulnerabilidad.
“Las OSB contarán con mejores herramientas para continuar su labor con mayor calidad y eficiencia en beneficio de sus comunidades”, dijo la autoridad edil en el evento celebrado en el complejo deportivo Chan Chan.
