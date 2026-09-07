De acuerdo a la versión de la Policía Nacional, el presunto criminal se sometió a siete cirugías estéticas para alterar su apariencia y así tratar de burlar la búsqueda y persecución que se había desplegado en su contra. Cada corrección en orejas, pómulos y mentón no solo cambiaban sus facciones, al parecer, también lo hacían más avezado, peligroso y sanguinario.

Se trata de Jhonsson Smit Cruz Torres, “Jhonsson Pulpo”, un hombre que en los últimos días ha saltado a las primeras páginas de los diarios y ha sido tema del día en noticieros radiales y televisivos de gran parte del mundo, debido a que el largo brazo de la justicia lo alcanzó y poco a poco se ha empezado a desentrañar el modus operandi de este hombre, considerado enemigo de la sociedad.

LO CONOCE

El fiscal William Rabanal Palacios, quien en su momento se desempeñó como coordinador de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado y de la Unidad de Casos Complejos de Trujillo, ofreció una entrevista a Causa Justa y habló sobre “Jhonsson Pulpo”, a quien investigó en más de una ocasión.

En primer lugar, el letrado saludó el arduo trabajo que desempeñó la Policía Nacional para capturarlo en Bolivia.

Entre sus múltiples delitos, este hampón es investigado por el secuestro de Jenss Marty Lara Tantaquilla (31) y el asesinato de sus cuatro acompañantes, perpetrado el 30 de agosto en la ciudad de Trujillo.

“No hay que desmerecer el trabajo de la Policía. Yo he estado atento y tenía información de primera mano de lo que estaban haciendo los grupos de inteligencia del Perú. Era (‘Jhonsson Pulpo’) uno de los criminales más violentos en los últimos años en nuestro país. Él maquinaba los delitos más violentos en Trujillo”, recalcó.

Es más, Rabanal aseguró que con la detención de este avezado criminal, dejarán de reportarse, por un tiempo, delitos de secuestro. “Pero, hay que tener paciencia, pues todavía hay sicariato, extorsión y hay que seguir trabajando para menguar eso”, acotó.

¿QUÉ VIENE?

El magistrado pidió estar atentos, pues cuenta con información de primera mano que indica que tras la captura de “Jhonsson Pulpo”, desde el día uno, su organización delictiva “empezó a reorganizarse”.

“Los equipos contra extorsiones y crimen organizado deben seguir con su trabajo y dar respuesta a la ciudadanía”, apuntó.

LO CALIFICA

El fiscal no dudó en calificar a “Jhonsson Pulpo” como “un criminal nato, que nació para cometer crímenes”.

Recordó que lo investigó por más de cuatro años. “Le hicimos seguimiento y tenemos audios en los que se le escucha ordenar las muertes. Por algo también tiene una condena de cadena perpetua”, enfatizó.

Un dato que resaltó Rabanal fue el hecho de que en su momento “Jhonsson Pulpo” mencionó en un audio que tenía planeado crear “el Cártel del Norte o el J y J”. Además, dijo que había policías que colaboraban con “Los Pulpos”. “Hubo un caso en el cual armamos un operativo para ‘Los Pulpos’ y resultó que salió información, videos y fotos en los cuales ellos ya tenían conocimiento que íbamos a caer en sus casas. No terminábamos de llegar a las casas y ellos ya sabían que estábamos llegando”, reveló.

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