De perseguidor a perseguido. El exjefe de la Brigada Especial Contra la Criminalidad Nacional y Extranjera de Trujillo, coronel PNP Víctor Revoredo Farfán, deberá responder este 1 de octubre por la denuncia que le interpuso Jean Piero García Cipriano, alias “Cortadedos”. Domingo al Día reveló que el presunto integrante de la organización criminal “Los Pulpos” lo querelló por el presunto delito de tortura.

El caso

Alias “Cortadedos” es un confeso secuestrador acusado de mutilar los dedos de sus víctimas. Él, de acuerdo a videos de la Policía, reconoció que recibía órdenes de Jhonsson Smit Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, cabecilla de “Los Pulpos” por quien la justicia ofrece una recompensa de S/ 500 mil.

Jean García fue atrapado el 2024 por su participación en el secuestro del hijo de un empresario minero ocurrido el 11 de agosto de ese año. El detenido reconoció que fue el encargado de cercenarle los dedos a su víctima con la finalidad de que sus familiares paguen 2 millones de dólares por su liberación. Por ello, el Poder Judicial lo envió a la cárcel.

Sin embargo, desde prisión, el integrante de esta banda criminal decidió denunciar a quien dirigió su captura: el coronel Víctor Revoredo.

Según Domingo al Día, su acusación tuvo eco en el Ministerio Público, que el 10 de setiembre de 2025 decidió declarar la investigación preliminar compleja y realizar diligencias durante ocho meses.

Como parte de las pesquisas, Revoredo, quien actualmente se desempeña como agregado policial en Chile, deberá acudir el 1 de octubre a la citación que le hizo la Fiscalía.

Según el expediente del Ministerio Público, García Cipriano aseguró que fue agredido mientras se encontraba detenido en la División de Investigación Criminal de Trujillo. También dijo que fue maquillado con labial, golpeado en la cabeza con un arma, sometido a descargas eléctricas en los genitales y ahogado en una tina con agua.

Además, habría manifestado que fue el coronel Revoredo quien dio la orden para que se cometan estos excesos contra él. Incluso, dijo que el oficial habría estado presente durante los hechos.

Critican trabajo fiscal

Juan José Santiváñez, exministro del Interior, cuestionó que se dé crédito a las declaraciones de una persona investigada por secuestro. Afirmó que se trata de un “partido desigual” entre quienes combaten el crimen y las investigaciones fiscales abiertas en su contra.

Por su parte, el general PNP (r) Remigio Hernani calificó de “vergüenza” que se formalicen expedientes a partir de acusaciones de miembros de “Los Pulpos”. Señaló que los fiscales deberían priorizar la defensa de las víctimas de secuestro y extorsión.

Hay que indicar que en su momento, el coronel PNP Víctor Revoredo señaló que el proceso iniciado en su contra respondería a denuncias sin fundamento presentadas por criminales a quienes enfrentó directamente. Esto en referencia a las capturas de sicarios, extorsionadores y secuestradores que realizó durante su estadía en Trujillo.