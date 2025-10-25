Con el objetivo de garantizar ambientes seguros, saludables y libres de plagas, la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital de Moche dispuso que se fumiguen siete locales donde funcionan los Programas No Escolarizados de Educación Inicial (PRONOEI).
Según el personal docente, tener condiciones adecuadas para las actividades lectivas aporta bastante al aprendizaje y bienestar de los niños y niñas.
De otro lado, la Gerencia de Desarrollo Social, en coordinación con personal de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED) y la Unidad Local de Empadronamiento (ULE), inició una campaña de visitas domiciliarias a los usuarios de los programas sociales para asegurar la continuidad del mismo.
