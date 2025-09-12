Durante un operativo en el Establecimiento Penitenciario Varones de Trujillo, el personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) encontró celulares, droga y hasta manuscritos con números telefónicos.

VER MÁS: Preso dirigía extorsión a director de colegio en Trujillo

Esta requisa se realizó la mañana del último jueves en los pabellones 5, 6, 9 y 14 del mencionado penal. Además, contó con el apoyo de 58 agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de Huancayo, San Martín y Huánuco.

La finalidad de esta requisa era incautar equipos de comunicación que podrían ser usados por organizaciones criminales que buscarían activarse en la coordinación de delitos como la extorsión y secuestro.

Durante la intervención también se hallaron cargadores y chips. La acción también incluyó la revisión exhaustiva de celdas y áreas como: patios, pasadizos, celdas, cocinas, así como la revisión corporal a la población penal, con el objetivo de encontrar artículos y sustancias ilícitas a cargo del GOES del INPE, grupo de élite creado con el objetivo de repeler cualquier contingencia o situación de emergencia que altere el orden de los establecimientos penitenciarios a nivel nacional e integrado por agentes penitenciarios externos a los penales.

LEER AQUÍ: Hombre sindicado de extorsión es enviado al penal de Trujillo

Iván Paredes Yataco, presidente del INPE, informó que se viene priorizando este tipo de acciones para detectar oportunamente, actos ilegales que afecten a la seguridad de los ciudadanos y como medida se realizarán los traslados que correspondan a penales de máxima seguridad y alejados de la ciudad en el que no tengan contacto con sus familias.

Esta acción permite detectar oportunamente la coordinación de ilícitos a cargo de organizaciones criminales como: “Los Pulpos”, “Los Injertos del Norte”, “Los Compadres”, “La Jauría Nueva Generación”, entre otros, que según información de inteligencia penitenciaria pretenderían activarse, utilizando incluso sus visitas.

Cabe mencionar que, cuatro fiscales de Prevención del Delito de Trujillo también participaron de este operativo.