Nueve meses de prisión preventiva ordenó el Juzgado de Investigación Preparatoria de Santiago de Chuco contra un joven denunciado por, presuntamente, extorsionador a un ciudadano.

La medida coercitiva recayó contra Lener Agusto Barreto Rodríguez, por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión en agravio de un hombre que se dedica a la construcción.

El caso

De acuerdo a las pesquisas del Ministerio Público, el 3 de setiembre del 2025, se detuvo a Barreto Rodríguez por el sector Cerrillo, en el distrito de Santiago de Chuco, en circunstancias que se encontraba esperando al agraviado, quien se dedica a la construcción en dicha ciudad y le haría la entrega de la suma de 5 mil soles, a cambio de no atentar contra la vida.

Además, al realizar el registro personal correspondiente, se advirtió que uno de los dispositivos que portaba, era el equipo celular extorsivo.

El investigado fue internado en el Establecimiento Penitenciario Varones en Trujillo a la espera del inicio del juicio oral en su contra.