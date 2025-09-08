Agentes de la Policía Nacional del Perú detuvieron a dos hombres y recuperaron una camioneta que había sido reportada como robada la tarde del último domingo en el distrito de La Esperanza, en la provincia de Trujillo.

LOS HECHOS

El agraviado relató que se encontraba en un lavadero que se sitúa por la avenida Cahuide, en La Esperanza, esperando su turno para que realicen limpieza a su vehículo; sin embargo, aparecieron delincuentes que le apuntaron con un arma de fuego en la cabeza y se llevaron su moderna unidad vehicular. Ante ello, pidió el apoyo de la Unidad de Halcones de Trujillo.

Ante ello, los efectivos lograron ubicar la camioneta de placa de rodaje AUJ-836 de marca Toyota modelo Hilux por las avenidas Tahuantinsuyo y Blanco Encalada. Además, los presuntos hampones se enfrentaron a balazos a los detectives y así evitar ser detenidos. Producto de este tiroteo, un proyectil le impactó en el pecho a un miembro de la PNP, siendo protegido por el chaleco antibalas.

Video: PNP

“Estaba en el lavadero en la Cahuide, esperando turno, y llegaron dos tipos y nos pusieron el arma en la cabeza, se llevaron la camioneta. Gracias a la intervención de la Policía llegaron motorizados. Gracias por su apoyo y rápida atención para poder recuperar la camioneta”, indicó el dueño del moderno vehículo.

INTERVENIDOS

Según el acta policial, producto del enfrentamiento a balazos se logró detener a Franco David Soto Villanueva, de 20 años, y Wilmer Bruno Tiburcio Medina, de 19. Además, la Policía detalló que al último mencionado se le encontró en su poder un arma de fuego de marca Glock 25 calibre 380.

Los intervenidos fueron conducidos a la dependencia policial por encontrarse inmersos en la presunta comisión de los delitos contra el patrimonio-robo agravado y contra la seguridad pública-tenencia ilegal de arma de fuego.