Pobladores hallaron el cuerpo de una adolescente de 16 años en medio de los sembríos de caña de azúcar del sector La Merced, en el distrito de Laredo, de la provincia de Trujillo.

Según algunos moradores, la menor de nacionalidad venezolana de iniciales N. R. S. había desaparecido hace una semana y era buscada por sus familiares.

Hallazgo

Los agentes de la comisaría de Laredo fueron alertados de la presencia de un cuerpo en medio de los cañaverales. Los detectives llegaron hasta la zona y verificaron que el cadáver estaba escondido entre las plantaciones de cañas de azúcar y había manchas de sangre.

También se conoció que la menor tenía las manos y los pies fuertemente amarrados. Además, solo tenía puesto un polo de Alianza Lima.

La Policía quedó a cargo de las pesquisas para recoger algunas evidencias que permitan esclarecer las circunstancias de este hecho de sangre.

La muerte de la adolescente ha conmocionado a la comunidad laredina y exigen justicia.