El Gobierno Regional de La Libertad, a través de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), entregó ocho camionetas a las Redes Integradas de Salud (RIS). Esta iniciativa busca mejorar la supervisión y el monitoreo de los servicios que se brindan en la región.

Las unidades móviles fueron entregadas a los directores ejecutivos de las RIS de Trujillo, Sánchez Carrión, Ascope, Julcán, Pacasmayo, Virú, Chepén y Gran Chimú.

El gerente de Salud, Aníbal Morillo, indicó que esta dotación vehicular forma parte de un plan más amplio que incluye la entrega de ambulancias a diversos establecimientos de salud de la región.

Adelantó que se está gestionando una inversión adicional para adquirir más vehículos, lo que permitirá seguir fortaleciendo la capacidad operativa de las RIS.

