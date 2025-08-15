El Gobierno Regional de La Libertad, a través de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), entregó ocho camionetas a las Redes Integradas de Salud (RIS). Esta iniciativa busca mejorar la supervisión y el monitoreo de los servicios que se brindan en la región.
VER MÁS: La Libertad: FestiSalud llevó atención integral de salud a miles de liberteños en el 89.° aniversario de EsSalud
Las unidades móviles fueron entregadas a los directores ejecutivos de las RIS de Trujillo, Sánchez Carrión, Ascope, Julcán, Pacasmayo, Virú, Chepén y Gran Chimú.
El gerente de Salud, Aníbal Morillo, indicó que esta dotación vehicular forma parte de un plan más amplio que incluye la entrega de ambulancias a diversos establecimientos de salud de la región.
Adelantó que se está gestionando una inversión adicional para adquirir más vehículos, lo que permitirá seguir fortaleciendo la capacidad operativa de las RIS.
LE PUEDE INTERESAR
- Trabajadores de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad niegan respaldo a César Acuña
- La Libertad: Comité a cargo de licitaciones tiene denuncias penales
- Joven sin experiencia en rubro de construcción logró contratos por más de 300 millones de soles con Gobierno Regional de La Libertad
- Fiscalía intervino el Gobierno Regional de La Libertad
- Contraloría revisa millonarias obras adjudicadas a joven en La Libertad
- Regidores de Trujillo a Mario Reyna: “trabaje que la ciudad da pena”
- César Acuña solicitó a Contraloría que revise licitaciones
- Nuevo empresario sin experiencia gana millonario contrato en la región de La Libertad de César Acuña