La Red Asistencial La Libertad de EsSalud inauguró las nuevas y remodeladas instalaciones del Área de Hospitalización Psiquiátrica en el Centro Médico de Ascope.
Este servicio, cuya atención se vio interrumpida durante la pandemia del COVID-19, regresa con fuerza renovada y un propósito esencial: brindar atención digna y cercana a pacientes con trastornos mentales que requieren hospitalización.
“Sabemos que la salud mental es un pilar fundamental del bienestar y, con estas instalaciones, reafirmamos nuestro compromiso con una atención de calidad, oportuna y con gran profesionalismo”, expresó la doctora Claudia Holguín Armas, gerente de la Red EsSalud.
El renovado pabellón ofrece espacios amplios y seguros, con dormitorios modernos y áreas diseñadas para la atención y el descanso de los pacientes. El doctor Dalmiro Zúñiga, director del nosocomio, recordó que este centro fue pionero en la región y que hoy vuelve con un equipo más fuerte y comprometido.
“La salud mental no puede esperar. Cada cama aquí es una oportunidad para volver a empezar”, expresó Holguín Armas.
