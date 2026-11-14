En el penal El Milagro de Trujillo se realizó una requisa en siete celdas del pabellón N.° 3, correspondiente al régimen medio, donde efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) volvieron a encontrar objetos punzocortantes, artículos prohibidos y libretas con diversos apuntes.
La intervención se ejecutó el último viernes, que inició a las 10 de la mañana y concluyó a la 1:30 de la tarde.
DILIGENCIA
El operativo extraordinario contó con la participación de 90 agentes de las unidades de la División de Investigación Criminal (Divincri) La Libertad, División de Orden Público y Seguridad (Divopus), Unidad de Servicios Especiales (Use) Trujillo, Escuadrón Verde, Unidad Canina y Escuadrón de Emergencia.
Las fuerzas del orden ingresaron a los ambientes del pabellón N.° 3, donde revisaron de forma minuciosa techos, colchones, pasadizos y pertenencias de los internos.
Durante la inspección, se incautaron 20 objetos punzocortantes, pipas artesanales para el consumo de sustancias prohibidas, cables, relojes, pinzas, fotografías y documentos manuscritos.
El trabajo se desarrolló en coordinación permanente con el personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Fiscalía de Prevención del Delito (Fisprev). De esta manera, se garantizó un trato neutro para todos los internos y el respeto irrestricto de sus derechos humanos conforme a la normativa vigente.
“Estas acciones forman parte de los operativos constantes y permanentes de seguridad penitenciaria que se vienen desarrollando en toda la región, con el fin de evitar alteraciones del orden interno, prevenir hechos de violencia y neutralizar la circulación de artículos peligrosos dentro del recinto”, indicó el general Eric Ángeles Puente, jefe de la Región Policial La Libertad.
Asimismo, el oficial resaltó que se continuarán realizando requisas sorpresivas en todos los pabellones del establecimiento penitenciario de varones de Trujillo.
Cabe mencionar que los elementos incautados fueron registrados y puestos a disposición de las autoridades penitenciarias y el Ministerio Público para los trámites correspondientes.
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