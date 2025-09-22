Golpe a la minería ilegal. El Comando Operacional del Norte ejecutó la operación militar denominada “Ñitiq Anka”, en el sector Pampa Grande Alta, en el distrito de Pataz, incautando y destruyendo insumos y materiales de cuatro bocaminas, valorizadas en S/ 1’382,907.00.

INTERDICCIÓN

El operativo estuvo a cargo del Comando Unificado Pataz (Cupaz), integrado por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ejército.

Los uniformados intervinieron dos bocaminas y dos socavones utilizados para actividades ilícitas. Además, de dos pozas de cianuración y 10 campamentos clandestino. Eso permitió incautar una gran cantidad de material destinado a la extracción y procesamiento de minerales, así como destruir equipos de alto riesgo.

Entre lo incautado destacan seis motores, un tablero eléctrico, nueve bidones de petróleo, cinco balones de gas, una balanza gramera, 50 kilos de bórax, 30 crisoles, dos sopletes, un ventilador y dos bidones de ácido.

Asimismo, de tres rotomartillos, once cilindros de plástico, 20 metros de manguera de cuatro pulgadas, seis carretillas, una batería, 750 kilos de cal, dos camas, 12 colchones, 34 frazadas, 12 cascos de seguridad, 20 pares de botas de goma, 30 linternas de minero, ocho mamelucos, dos motobombas, una zaranda metálica, nueve palanas, 400 metros de cable eléctrico, tres picos, dos winchas y un carrito minero.

También detallaron que destruyeron 94 detonadores ensamblados, 127 Emulnor (dinamitas), 30 metros de mecha de seguridad y 80 detonadores.

“La operación Ñitiq Anka afecta en S/ 1’382,907.00, economías de la minería ilegal. Mediante nuestro Comando Operacional del Norte, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continuamos firmes en Pataz desarrollando acciones y operaciones, cada bocamina destruida simboliza un paso más hacia el desarrollo y seguridad”, afirmó el general de Ejército David Ojeda Parra, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú.