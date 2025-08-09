La Oficina Departamental de Estadística e Informática de La Libertad informó sobre la desaparición de Aydaluz Mayte Sánchez Méndez, de 31 años, ocurrida en el distrito de Mollepata, provincia de Santiago de Chuco. En un comunicado, la entidad expresó su solidaridad con la familia y reafirmó su compromiso con la búsqueda de la trabajadora.

El INEI detalló que brinda acompañamiento permanente a los familiares y que, tras conocer el hecho, activó de inmediato sus protocolos internos de respuesta, estableciendo coordinación con autoridades locales y la Policía Nacional para aportar información y apoyo en las labores de búsqueda.

Asimismo, precisó que el día de su desaparición la joven no había iniciado su labor de campo programada y permanecía en su alojamiento temporal con la indumentaria oficial del censo y su tablet de trabajo.

Finalmente, el organismo hizo un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a ubicarla, reiterando su respaldo a los seres queridos de Sánchez Méndez en estos momentos difíciles.