Dos mujeres fueron intervenidas por pretender intentar ingresar sustancias prohibidas al penal El Milagro, en Trujillo.
La intervención se produjo el último sábado cuando el personal de Instituto Nacional Penitenciario (INPE) realizaba sus funciones de revisión a los visitantes.
Al momento de realizar el registro personal a Darlyng Rosmery Alvarado Cuestas y a Alexandra Juliet León Castillo, se mostraron nerviosas y se les halló a cada una de ellas una bolsa que contenía 1,000 pastillas de benzodiazepinas en sus partes íntimas.
El INPE informó que Alvarado Cuestas les señaló que iba a dejar las pastillas a su conviviente el interno Ángel Emanuel Colmenares Valera, quien se encuentra recluido en el pabellón 3 del establecimiento de varones.
Mientras tanto, León Castillo iba a dejar la sustancia a Ángel Moisés Becerra Terrones, quien está recluido en el pabellón 2.
Inmediatamente los hechos fueron comunicados a las autoridades; los infractores y los objetos prohibidos fueron puestos a disposición de las autoridades pertinentes en concordancia con los protocolos vigentes.
