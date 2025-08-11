El INPE detalló que se les encontró 1,000 pastillas de benzodiazepinas en sus partes íntimas.
Dos mujeres fueron intervenidas por pretender intentar ingresar sustancias prohibidas al , en Trujillo.

La intervención se produjo el último sábado cuando el personal de Instituto Nacional Penitenciario (INPE) realizaba sus funciones de revisión a los visitantes.

Al momento de realizar el registro personal a Darlyng Rosmery Alvarado Cuestas y a Alexandra Juliet León Castillo, se mostraron nerviosas y se les halló a cada una de ellas una bolsa que contenía 1,000 pastillas de benzodiazepinas en sus partes íntimas.

El INPE informó que Alvarado Cuestas les señaló que iba a dejar las pastillas a su conviviente el interno Ángel Emanuel Colmenares Valera, quien se encuentra recluido en el pabellón 3 del establecimiento de varones.

Mientras tanto, León Castillo iba a dejar la sustancia a Ángel Moisés Becerra Terrones, quien está recluido en el pabellón 2.

Inmediatamente los hechos fueron comunicados a las autoridades; los infractores y los objetos prohibidos fueron puestos a disposición de las autoridades pertinentes en concordancia con los protocolos vigentes.

