El Gobierno Regional de La Libertad, en alianza con el Ministerio de Vivienda, continúa ejecutando trabajos de limpieza, descolmatación y conformación de diques en sectores vulnerables de Yanasara, ubicada en el distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión.

Las labores se realizan de manera simultánea en dos puntos clave. El primero está ubicado en el río Olichoco, a la altura del puente peatonal Yanasara, donde se intervienen 700 metros lineales con el apoyo de maquinaria pesada, entre ellas un tractor sobre orugas D8T y un cargador frontal.

El segundo frente de trabajo se desarrolla en la quebrada Chiquichal, considerada una zona de alto riesgo, donde se intervienen 800 metros lineales con una excavadora y dos volquetes.

Se estima que ambas intervenciones culminen en un plazo de 15 días. Estos trabajos permitirán reducir el riesgo de desbordes e inundaciones que podrían afectar viviendas, cultivos, interrumpir el pase hacia las provincias de Bolívar y Pataz.