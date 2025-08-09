La Plataforma de Defensa Civil Regional y del Grupo de Trabajo en Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) de La Libertad, informó que el 15 de agosto, a las 3 de la tarde, se realizará el segundo Simulacro Nacional Multipeligro “Por un País Preparado”.

El objetivo de la actividad es fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de las entidades integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y de la población en general.

Se ha focalizado el sismo en el distrito de Laredo, el mismo que tendrá una intensidad de 7.5 grados. Se invocó a las autoridades y población en general a participar activamente.