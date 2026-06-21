Una nueva tragedia enluta las carreteras de la sierra de La Libertad. El operador de maquinaria pesada Milter Ruiz Vásquez, de 28 años, falleció luego de que la camioneta que conducía se despistara y cayera a un abismo de aproximadamente 200 metros de profundidad en el distrito de Sarín, provincia de Sánchez Carrión.

El accidente ocurrió la tarde del último sábado, cuando el joven realizaba labores en la zona y necesitaba abastecerse de combustible para continuar con su trabajo.

Bajó al pueblo para comprar diésel

Según se conoció, alrededor de las 5:00 de la tarde, Milter Ruiz se quedó sin combustible mientras operaba maquinaria pesada. Ante esta situación, tomó una camioneta 4x4 con la finalidad de dirigirse al pueblo y adquirir diésel.

Sin embargo, por causas que aún son materia de investigación, perdió el control de la unidad y terminó precipitándose por un abismo.

Trabajadores que se encontraban cerca del lugar dieron la voz de alerta, pero pese a los esfuerzos de auxilio, nada se pudo hacer para salvarle la vida, pues el impacto le ocasionó la muerte de manera instantánea.

Profundo pesar entre familiares y compañeros

El fallecimiento de Milter Ruiz Vásquez ha causado consternación entre familiares, amigos y compañeros de trabajo, quienes lo recuerdan como un joven dedicado a la operación de maquinaria pesada y que participaba en diversos proyectos en la sierra liberteña.

La Policía Nacional y representantes del Ministerio Público llegaron hasta el lugar para realizar las diligencias correspondientes y proceder con el levantamiento del cadáver.

Piden mejorar la seguridad en la carretera

Los pobladores de la zona señalaron que en este tramo de la vía se han registrado otros accidentes de tránsito, por lo que solicitaron a las autoridades una intervención urgente para reforzar la seguridad vial y evitar nuevas tragedias.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas del fatal accidente.

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