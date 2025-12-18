“Durante el primer año de gestión ejecutamos 24 obras para mejorar la red vial de Trujillo debido al pésimo estado en que encontramos las pistas y este segundo año estamos en 29 proyectos, la mayoría terminados, otros en ejecución y en licitación”, dijo el alcalde provincial Mario Reyna Rodríguez.

Comentó que estaba pendiente ejecutar las mejoras en la prolongación César Vallejo; no obstante, esa obra ya comenzó. “Solamente me falta la avenida Perú, pero hoy o mañana debe salir a contratación pública en el Seace y con eso estaremos cumpliendo con la ciudad, con lo que habíamos prometido”, manifestó.

Además, indicó que al comenzar el próximo año se intervendrá en la mejora de pistas, veredas sardineles, bermas, señalética y áreas verdes en 12 territorios vecinales. Esto será en coordinación con el Gobierno Regional de La Libertad, como parte del compromiso de financiar obras por hasta 100 millones de soles para el distrito de Trujillo.

“El tema de la ejecución presupuestal son cifras frías, pero debemos estar superando el 75%, al terminar este año, que ha sido complicado, por las variaciones que hubo en el tema de las contrataciones públicas”, señaló.

Dijo que al comenzar el año tenía como Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), para obras, solo S/ 16,606.817 y a la fecha cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 80,799.064.

“Me hubiese gustado hacer un baipás, pero eso demora mucho tiempo y la ciudad tenía sus pistas completamente destrozadas y había que hacer también mucho en la limpieza pública y áreas verdes. Había que decidir entre hacer una gran obra o mejorar el ornato y las pistas. Creo que se han empezado a ver los cambios logrados”, agregó la autoridad edil.