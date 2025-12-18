Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri)-Trujillo detuvieron a tres mujeres y un hombre que estarían vinculados al asesinato del empresario Marcos Asañero Díaz (46), quien era un promotor de eventos. Él fue acribillado dentro de su camioneta el pasado 16 de diciembre, en el distrito de La Esperanza.

Se trata de las mujeres a las que la Policía las presentó como alias “Mamita”, (53), “Paisa” (22) y Mila (35). Junta a ellas fue arrestado “Chiri” (19). De acuerdo a la versión policial, ellos serían parte de la presunta banda criminal “Los Bandidos de la J”.

EL OPERATIVO

Por acciones de inteligencia, los detectives obtuvieron información de que dos de las mujeres se encontraban en una casa ubicada en el distrito de La Esperanza. En efecto, tras allanar la casa se detuvo a “Mamita”, “Paisa” y “Chiri”.

Al realizar el registro domiciliario los agentes del orden hallaron tres cacerinas con capacidad para 35 de balas de calibre 9 milímetros, un cartucho de dinamita y stickers de tres organizaciones criminales.

LA DELATAN

Tras ser sometidas a interrogatorios, las mujeres revelaron que otra de sus presuntas cómplices conocida como “Mila” se escondía en una casa en el distrito de Alto Trujillo.

En dicho inmueble se encontró dos armas de fuego, una marca Taurus y la otra Derya con tres cacerinas; además de celulares.

Las intervenidas quedaron detenidas en flagrancia por los presuntos delitos de tenencia ilegal de armas, municiones y explosivos, quedando a disposición de las autoridades competentes.

La Policía Nacional del Perú reafirmó su compromiso de no permitirán que bandas criminales se apoderen de los barrios.