Las carreteras del ande de la región La Libertad otra vez se tiñen de sangre. Un bebé de once meses murió y otras cinco personas resultaron heridas cuando la camioneta en la que viajaban se despistó y cayó a un abismo en el caserío Moyan, distrito de Sarín, provincia de Sánchez Carrión.

El siniestro ocurrió a las 5:40 de la tarde del último domingo, según lo reportó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (Coer) La Libertad.

Debido a lo complicado de llegar a la zona del accidente, los trabajos de rescate demoraron; sin embargo, los heridos ya se encuentran recuperándose de sus lesiones en el Puesto de Salud de Sarín y el Hospital Leoncio Prado de Huamachuco.

Equipos Médicos de Emergencia (EMED) de la Gerencia regional de Salud de La Libertad (Geresa) continúan monitoreando la situación y brindando apoyo a las familias afectadas.

RELACIÓN DE HERIDOS

Las autoridades informaron que los heridos fueron identificados como Juan Castillo Ríos (conductor de la camioneta), Benjamín Tiznado Blas, Yeison Chacón Reyes, Marilú Chacón Reyes y la menor H.R.C. (10)

Las autoridades investigan las causas del accidente; sin embargo, preliminarmente no se descarta que las lluvias que están cayendo en la zona hayan provocado el siniestro.

Se recomendó a los conductores extremar precauciones en dicha carretera, pues hay tramos de alta pendiente y escasa visibilidad.