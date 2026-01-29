Nuevas imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran los instantes exactos en que Jhonsson Cruz Torres, “Jhonsson Pulpo”, presunto cabecilla de la organización criminal “Los Pulpos”, abandona el lujoso departamento que alquilaba en una zona exclusiva de La Paz, Bolivia y burla el cerco que le habían tendido los policías.

De acuerdo a un informe del portal Causa Justa, las imágenes corresponden al edificio Durán, ubicado en calle Los Gorriones N.° 55, zona Iparvi II.

Cuando “Jhonsson Pulpo” advierte la presencia de los agentes de inteligencia chilenos y bolivianos, quienes se encontraban en el exterior disfrazados de topógrafos, pone en marcha su plan de fuga.

Los agentes cayeron en la trampa del maleante y siguieron a Keysi Salvatierra Vigo, pareja del investigado, quien salió del departamento junto a su menor hija. La Policía no descarta que este fue parte del plan de escape del investigado.

Aprovechando la distracción, en ese momento, Jhonsson (en pijama y sandalias) ingresa apresuradamente al edificio, se cambia de ropa y sale de inmediato.

En las imágenes se le observa con una casaca blanca (cuando antes usaba una gris) y zapatillas del mismo color (blancas). Otro detalle que evidencian las imágenes es que “Jhonsson Pulpo” cambió de apariencia.

Ante esta situación, la Policía de la División de Investigación Criminal (Divincri) Trujillo armó un grupo de élite que mantiene coordinación directa con sus pares de Bolivia y Chile para volver a cercar y capturar a “Jhonsson Pulpo”.

Fuentes cercanas a la investigación no descartan que el prófugo haya utilizado a su pareja y a la menor como “carnada” para poder ganar tiempo y facilitar su escape. Keysi Salvatierra fue finalmente intervenida en Bolivia, mientras que el líder criminal continúa no habido.