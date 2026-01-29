Tras un eficaz operativo, los agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Trujillo detuvieron a tres integrantes de la presunta banda delictiva “Los Terribles de la Calle, la misma que tiene entre sus filas a mujeres.

VER MÁS: Trujillo: Desolador escenario tras incendio ocurrido en REACSA

Se trata de alias “Anita”, “Mosa” y “Wally”, quienes fueron capturados en una vivienda del asentamiento humano La Merced, en el distrito de El Porvenir.

Al realizar el registro en el domicilio se encontró cinco cartuchos de dinamita, seis municiones, dos motocicletas, cuatro celulares, cuatro chips y un sticker extorsivo, elementos que, según la Policía, evidencian la peligrosidad de esta organización delictiva.

La Policía dijo que con esta acción reafirman su compromiso de proteger a la ciudadanía y golpear frontalmente a las mafias de extorsión, devolviendo tranquilidad y confianza a la población de La Libertad.