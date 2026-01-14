Fue el 12 de enero de 1926 que la Cámara de Comercio sesionó y se acordó convocar a destacados vecinos y comerciantes para que el jueves 14 de enero se conformara el cuerpo de bomberos.
Fue el 12 de enero de 1926 que la Cámara de Comercio sesionó y se acordó convocar a destacados vecinos y comerciantes para que el jueves 14 de enero se conformara el cuerpo de bomberos.

La Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) recordó que ayer la Compañía de Bomberos Voluntarios Salvadora Trujillo N° 26 cumplió cien años de fundación.

“Es para nosotros, como representantes del empresariado, todo un orgullo haber contribuido a la creación de esta dependencia de nuestros hermanos de rojo. Les expresamos nuestro saludo y renovamos nuestro [...] apoyo y respaldo a su trascendente labor”, expresó el presidente de la CCLL, Fernando Guerra Fernández.

Según el representante del empresariado liberteño, “un incendio ocurrido el 10 de enero de 1926 motivó a la Cámara de Comercio, Agricultura e Industria de Trujillo —llamada así en ese entonces— a promover la conformación de una compañía de Bomberos”.

“Fue el 12 de enero de ese año que la Cámara de Comercio sesionó y se acordó convocar a destacados vecinos y comerciantes para que el jueves 14 de enero se conformara el cuerpo de bomberos. [Fue así que] se nombró a la primera junta directiva de la Bomba Trujillo N° 1, que años más tarde se convertiría en la Compañía de Bomberos Voluntarios Salvadora de Trujillo N° 26”, agregó.

