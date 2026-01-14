La Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) recordó que ayer la Compañía de Bomberos Voluntarios Salvadora Trujillo N° 26 cumplió cien años de fundación.

“Es para nosotros, como representantes del empresariado, todo un orgullo haber contribuido a la creación de esta dependencia de nuestros hermanos de rojo. Les expresamos nuestro saludo y renovamos nuestro [...] apoyo y respaldo a su trascendente labor”, expresó el presidente de la CCLL, Fernando Guerra Fernández.

Según el representante del empresariado liberteño, “un incendio ocurrido el 10 de enero de 1926 motivó a la Cámara de Comercio, Agricultura e Industria de Trujillo —llamada así en ese entonces— a promover la conformación de una compañía de Bomberos”.

“Fue el 12 de enero de ese año que la Cámara de Comercio sesionó y se acordó convocar a destacados vecinos y comerciantes para que el jueves 14 de enero se conformara el cuerpo de bomberos. [Fue así que] se nombró a la primera junta directiva de la Bomba Trujillo N° 1, que años más tarde se convertiría en la Compañía de Bomberos Voluntarios Salvadora de Trujillo N° 26”, agregó.