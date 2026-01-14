El alcalde distrital de Cachicadán, Daniel De La Cruz, junto a su población alzó su voz ante el abandono absoluto del Estado y exige de manera urgente el financiamiento pendiente para culminar la “Reconstrucción total del Centro de Salud Materno Infantil de Cachicadán”, una obra vital que hoy permanece inconclusa por la negligencia gubernamental.

Según el burgomaestre, el proyecto, valorizado en 30 millones de soles, fue iniciado por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios con apenas 13 millones transferidos, dejando la obra truncada en un 43 % de avance físico.

La desaparición de esta dependencia y la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) terminó por sellar el abandono de esta y muchas otras obras en todo el país.

“Hago un llamado firme y público al Ministerio de Economía y Finanzas, al ANIN y al Ministerio de Salud, para que asuman su responsabilidad y establezcan con urgencia el marco legal, técnico y presupuestal que permita la culminación de este hospital.

La obra fue priorizada dentro del plan de Reconstrucción con Cambios y no puede quedarse inconclusa” señalóMientras el Ministerio de Economía y Finanzas demora una decisión que ya debió tomarse, faltan 17 millones de soles para culminar la infraestructura.

Esta indiferencia se traduce en un daño directo a la población, que continúa recibiendo atención de salud en condiciones precarias, indignas y riesgosas, especialmente para madres gestantes, recién nacidos y niños, los sectores más vulnerables.

La paralización de esta obra no solo evidencia una mala gestión de los recursos públicos, sino también un desprecio sistemático por el derecho a la salud de comunidades alejadas, que siguen siendo postergadas frente a la indiferencia del poder central. Cachicadán no pide favores: exige lo que le corresponde.