El Ministerio de Cultura lanzó a concurso público la contratación de personal que participará en labores de investigación y conservación del Proyecto de Inversión Huaca de los Reyes, ubicado en el Complejo Arqueológico Caballo Muerto, en el distrito de Laredo, provincia de Trujillo.

La convocatoria tiene como finalidad incorporar personal en los cargos de auxiliar 1 y 2, quienes contribuirán en las acciones de protección, conservación y preservación de este importante sitio arqueológico, considerado uno de los principales testimonios de las sociedades prehispánicas de la región.

La intervención forma parte de las acciones orientadas a la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural, mediante la ejecución de trabajos especializados que permitan garantizar la integridad de las estructuras arqueológicas, así como fortalecer su investigación y protección frente a diversos factores de deterioro.