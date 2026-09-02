En medio de escenas de dolor, acompañados de sus familiares y amigos, ayer por la tarde les dieron el último adiós a las amigas Farhad Andrea Monzón Lingán (20) y Nadia Edith Urtecho Rodríguez (28), dos de las víctimas mortales del cruel ataque registrado la madrugada del último domingo en la intersección de la cuadra 3 de la avenida Húsares de Junín con la calle Isabel de Bobadilla, en Trujillo.

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El destino quiso que ambas descansaran en el mismo camposanto, “El Remanso”, ubicado en Huanchaco.

JUSTICIA

Los restos de Monzón Lingán partieron, al promediar las 12 del mediodía, desde su vivienda en la urbanización La Noria, acompañados por un gran número de familiares y allegados.

“Farita”, como la llamaban de cariño en su entorno, era una estudiante del séptimo ciclo de la carrera de Medicina. Solía mostrarse muy alegre en sus redes sociales.

Una tía de Farhad Andrea Monzón tomó la palabra durante el sepelio y manifestó que, si bien lloran su partida, siempre la recordarán y la llevarán en sus corazones. Asimismo, otro familiar exigió justicia y que les caiga todo el peso de la ley a los responsables. “Pedimos justicia y que esto no quede impune”, manifestó.

LLANTO Y DOLOR

En el mismo camposanto, pero en horas de la tarde, llegaron los restos de Nadia Urtecho. En señal de duelo, lo asistentes a la despedida de la joven bachiller en Administración optaron por ir de blanco y llevar girasoles de color amarillo y flores blancas.

DESPEDIDA

Por otro lado, los familiares de Christopher Eduardo Rafael García Álvarez (33) le dieron el último adiós en el distrito de Salaverry. El agente de seguridad fue otra de las víctimas del violento ataque que conmocionó a Trujillo.