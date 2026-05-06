Un hombre fue detenido por los agentes del Escuadrón de Emergencia tras ser acusado de robar un camión que le pertenece a una empresa constructora en Trujillo. La unidad estaba estacionada en el óvalo El Milagro, cuando el facineroso se la llevó.

VER MÁS: Trujillo: Liberan a conductora que atropelló y dejó grave a vigilante

Los agraviados denunciaron el robo del camión de placa N6W-711 y la Policía puso en marcha el plan cerco. Tras una intensa búsqueda la unidad móvil fue encontrada en Alto Trujillo.

En ese mismo lugar se detuvo a Jhonny Pozo Silva (36), presunto autor del robo del vehículo. Cuando la Policía revisó sus antecedentes verificó que había purgado prisión en el penal El Milagro, precisamente acusado de robo de unidades móviles.

Pozo Silva fue puesto a disposición del Ministerio Público y es probable que retorne a la cárcel de la ciudad.