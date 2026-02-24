Un hombre sobre quien pesaban tres requisitorias fue detenido por la Policía después de que fuera captado y seguido por el Escuadrón de Drones de la Región Policial La Libertad.

Se trata Víctor Esquivel Munayco, quien paseaba por la Plaza de Armas de Trujillo a pesar de que era buscado por la justicia. Según informó la Policía, él registra tres requisitorias vigentes: dos por omisión a la asistencia familiar y una por hurto agravado; además está implicado en el delito de suplantación de identidad.

El detenido ya fue puesto a disposición de la instancia judicial que lo requiere, para que resuelva su futuro legal.