El alcalde del distrito de El Porvenir, Juan Carranza Ventura, inauguró las obras de mejoramiento de las calles Francisco de Zela, ubicada en el sector El Mirador III Etapa, y Ramiro Arellano, en los tramos Riva Agüero y Sánchez Carrión, trabajos que demandaron una inversión total de S/ 915,031.43, beneficiando directamente a miles de vecinos porvenireños.

Las intervenciones comprendieron la reparación de pistas, construcción de sardineles de concreto, parchado y recapeo asfáltico, así como la implementación de señalización vertical, contribuyendo a mejorar la transitabilidad y seguridad vial.

La inversión destinada a la calle Ramiro Arellano ascendió a S/ 328,979.99, mientras que en la calle Francisco de Zela se invirtió S/ 586,051.44.Durante su intervención, la autoridad edil destacó el trabajo articulado con los dirigentes vecinales, resaltando que la coordinación permanente permite transparentar la gestión municipal y atender de manera eficiente las necesidades de cada sector.

Asimismo, exhortó a los vecinos a continuar trabajando de manera conjunta, dejando de lado las diferencias, en favor del desarrollo del distrito.“Tenemos un año más para seguir trabajando y avanzar en el desarrollo y progreso de El Porvenir.

Hoy más que nunca debemos enfrentar con firmeza la inseguridad ciudadana. No podemos permitir que el desarrollo de obras, complejos deportivos o infraestructura vial sea frenado por la acción de bandas criminales y extorsionadores”, expresó el burgomaestre.

Finalmente, el alcalde hizo un llamado a las autoridades policiales, al Congreso de la República y al Poder Ejecutivo para impulsar leyes más drásticas que permitan combatir con mayor eficacia la delincuencia, evitando que empresarios del transporte, bodegueros, comerciantes de mercados y microempresarios de la Capital del Calzado del Perú continúen siendo víctimas de amenazas y extorsiones.