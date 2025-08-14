La Policía desbarató una presunta banda delincuencial autodenominada “Los Adefesios del Crimen”, que tenían atemorizado a un joven empresario y a su familia, pues le exigían S/50 mil a cambio de no atentar contra ellos.

De acuerdo a la denuncia realizada por el agravadio de M.G.S (29), desde hace varios días, sujetos desconocidos, a través mensajes y llamadas, le venían exigiendo el monto de S/50 mil a cambio de no atentar en contra de su vida y la de sus seres queridos.

PESQUISAS

Con datos del celular usados por los delincuentes para comunicarse con su víctima, la Policía llegó hasta una vivienda situada en la calle Ramón Castilla, en el sector El Mirador, en el distrito de El Porvenir.

En los exteriores de la casa se detuvo a Wilmer Lara Gutiérrez (30), quien estaba a punto de fugar en una moto lineal.

Posteriormente los agentes del orden se trasladaron hasta un domicilio ubicado en el barrio 7 del distrito de Alto Trujillo. Allí se detuvo a Walter Aguilar Guevara (45) y al menor W. A. L. (17).

Durante el registro domiciliario se hallaron dos cartuchos de dinamita. Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público que los investiga por la presunta comisión de los delitos de extorsión y tenencia ilegal de explosivos.