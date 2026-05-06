El virtual congresista por La Libertad Geanmarco Quezada Castro fue designado responsable político de Fuerza Popular en la región Ayacucho para la segunda vuelta electoral.

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La información fue compartida por el mismo fujimorista en sus redes sociales. “[...] Designación que me honran el secretario general, Luis Galarreta, y Keiko Fujimori”, publicó Quezada.

Al 80.25% de actas contabilizadas, el militante del partido naranja se perfila como uno de los siete congresistas que tendrá La Libertad en el siguiente Congreso. Hasta el cierre de esta publicación, sumaba 3,222 votos.