El Consejo Regional La Libertad sesionó en la provincia de Chepén con la participación de la población y autoridades locales, quienes expresaron sus principales necesidades en materia de salud, infraestructura y agricultura. En ese marco, los gerentes de dichas áreas escucharon y atendieron la problemática planteada.

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SALUD

El gerente regional de Salud, Gerardo Florián, informó sobre el nuevo hospital de Chepén, presupuestado en más de S/ 3 millones, el cual se encuentra en etapa de formulación y se prevé su aprobación durante el mes de mayo.

Asimismo, indicó que actualmente ocho ambulancias de la Red Integral de Salud de Chepén se encuentran operativas, y que el Gobierno Regional entregará tres unidades adicionales en el mes de julio.Por su parte, el alcalde del C.P. San José de Moro, expresó la necesidad de crear un establecimiento de salud para su jurisdicción, solicitud que será evaluada por las autoridades competentes conforme al sustento técnico correspondiente.

INFRAESTRUCTURA

En el ámbito de infraestructura, el gerente Aldo Zambrano absolvió las consultas de los consejeros y ciudadanos respecto a las obras en ejecución en la provincia de Chepén, como el estadio Juan Noriega Salazar, que presenta un avance del 32.1 % del segundo entregable y cuenta con un presupuesto superior a los S/ 27 millones.

Durante la exposición, también se evidenciaron deficiencias en la supervisión de proyectos de alta inversión. De igual manera, se solicitó información sobre el estado situacional del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Ciro Alegría Bazán”, proyecto que se ejecuta bajo la modalidad de obras por impuestos y cuya culminación está prevista para noviembre de 2027. Su inversión es más de S/123 millones.

AGRICULTURA

En el sector Agricultura, el titular Miguel Chávez informó que se han construido 31 reservorios como parte del mejoramiento del servicio de agua para riego. Respecto a los proyectos viables en este sector, señaló que existen cinco a nivel de pre inversión y expediente técnico, además de tres proyectos en etapa de formulación. El funcionario también precisó que se ha intervenido en los canales de Sauce Bajo y Cerro Serrano, con el objetivo de mejorar la siembra y la producción agrícola.