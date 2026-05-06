Poco más de dos mil vecinos registrados en la Oficina Municipal de Apoyo a las Personas con Discapacidad (Omaped) de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), están recibiendo canastas con diversos víveres de primera necesidad durante esta semana en el complejo Chan Chan.

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La entrega la hace la Subgerencia de Derechos Humanos, reafirmando el compromiso de la autoridad edil para ser una ciudad más inclusiva y solidaria. Cada canasta incluye leche, aceite, arroz, menestras, mermeladas, atún, entre otros.

Hasta el año 2024 solo se distribuían unas 70 canastas para personas pobres o de pobreza extrema, a través de Actas y Convenios, de la Subgerencia de Programas Alimentarios, pero gracias al alcalde eso cambió, dejando sentado el compromiso con las personas con discapacidad, dijo Marco Quintana, sugerente de DD.HH..

Los alimentos de primera necesidad que se entregan son adquiridos por la municipalidad gracias al pago oportuno de los tributos de ciudadanos responsables con su ciudad y este año se ha previsto hacer tres entregas similares. En esta ocasión es con motivo del Día de la Madre.

La entrega de alimentos es para quienes están inscritos en el registro municipal de personas con discapacidad en la jurisdicción del distrito de Trujillo. Quienes viven fuera deben inscribirse en su municipalidad distrital.

Se continuará entregando las canastas hasta este viernes, ayudando así a completar el menú básico y a disminuir la carga familiar de gastos para la alimentación. Desde la subgerencia de DD.HH. también se viene atendiendo con otros servicios fisioterapia, rehabilitación y odontología.

“Esto una gran ayuda para las familias que tenemos personas con discapacidad”, dijo la madre de uno de los beneficiados tras recibir su canasta de víveres.