El presidente José Jerí y sus ministros recibirán el miércoles 4 y jueves 5 de febrero a la gobernadora Joana Cabrera Pimentel en Lima para sostener reuniones claves a favor de la región La Libertad.

Durante esos días se exigirá que el Ejecutivo priorice el presupuesto para la tercera etapa de Chavimochic y el nuevo Hospital Regional Docente de Trujillo.

Cabrera, además, insistirá en su pedido para que lleguen más policías a este departamento. “Tenemos conocimiento que van a salir de las escuelas policiales 5 mil agentes. Estoy segura que cumplirán con traer una buena cantidad de efectivos”, manifestó.