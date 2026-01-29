En poder de 200 cartuchos de dinamita, 32 municiones, dos cacerinas, chalecos antibalas, mercurio, material aurífero y denero en efectivo, fueron detenidos miembros del clan familiar “Los Mukis de Shiracmaca” , en Huamachuco.

Según versión de la Policía, los sujetos conocidos con los alias de “Pelangocho”, “Sara” y “Jonny” están presuntamente vinculados al tráfico de minerales, insumos químicos y a la tenencia ilegal de municiones y explosivos.

Los agentes del orden ya les estaban siguiendo los pasos desde hace varias semanas y cuando confirmaron que se encontraban reunidos en una vivienda rústica en el caserío de Shiracmaca, decidieron dar el golpe.

Los detectives encontraron S/38 mil en efectivo en esa casa y gran cantidad de explosivos, por lo que no descartan que “Los Mukis de Shiracmaca” están inmersos en minería ilegal. Los tres fueron puestos a disposición del Ministerio Público.