Dos locales de funerarias ubicadas en la calle Montevideo, en la urbanización Sánchez Carrión, fueron clausurados por 30 días hábiles, tras detectarse graves irregularidades durante un operativo de control, que organizó la Subgerencia de Operaciones de Fiscalización de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT).

Según informó la comuna provincial, durante la intervención se constató que ambos establecimientos operaban con un giro distinto al consignado en sus licencias de funcionamiento, incumpliendo la normativa municipal vigente.

Los encargados habían sacado permisos como simples oficina de servicios de elaboración de datos y tabulación, sin embargo, tenían locales grandes de agencias funerarias, en los cuales se exhibían los ataúdes y pompas fúnebres, para mostrar a sus clientes.

Ante las irregularidades encontradas y de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Municipal N.° 019-2025 y su modificatoria N.° 059-2025, se procedió a la clausura temporal de los locales como medida correctiva y sancionadora.

El alcalde de Trujillo, Mario Reyna precisó que los operativos de fiscalización continuarán las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la ley y contribuir a un Trujillo más seguro y ordenado, conforme a los lineamientos de la actual gestión municipal.