La Asociación Cultural Kusikuy continúa impulsando proyectos de arte público y participación comunitaria en Trujillo. En esta oportunidad, la organización culminó una serie de murales en las instituciones educativas Torre Tagle, Fe y Alegría y Libertad, ubicadas en el distrito de Alto Trujillo.

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Las obras fueron concebidas como parte de un proceso colaborativo que integró la creatividad de estudiantes de los centros educativos mencionados y el trabajo técnico de artistas visuales, transformando espacios escolares en escenarios de expresión artística y reflexión ambiental.

Murales nacen de concursos estudiantiles

Los murales se desarrollaron a partir de concursos artísticos realizados en cada institución educativa. Los estudiantes presentaron propuestas visuales relacionadas con el cuidado del agua y la protección de los recursos naturales.

Las ideas ganadoras fueron seleccionadas por su creatividad, mensaje e impacto visual. Posteriormente, los artistas de Kusikuy se encargaron de trasladar esas propuestas al espacio público mediante murales de gran formato.

Las intervenciones abordan la importancia del agua como recurso vital y buscan generar conciencia entre estudiantes, docentes y vecinos sobre la necesidad de proteger este elemento esencial para la vida.

La directora de la Asociación Cultural Kusikuy, Rosa Benites Goicochea, destacó que el proyecto involucró la participación activa de los estudiantes desde la creación de las propuestas hasta la concreción final de los murales.

“Estas intervenciones buscan demostrar cómo el arte y la educación pueden integrarse para transformar los espacios públicos, fortalecer la conciencia ambiental y generar procesos colectivos de identidad y participación comunitaria”, señaló.

La organización cultural destacó que este tipo de proyectos permite acercar el arte a espacios cotidianos y fortalecer la identidad comunitaria mediante procesos participativos.Con el apoyo de las comunidades educativas, los murales se convierten ahora en referentes visuales dentro de Alto Trujillo y en herramientas pedagógicas para promover valores ambientales y culturales.