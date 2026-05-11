El proyecto de forestación impulsado por la empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad (Sedalib) en el sector El Tablazo, en Huanchaco, continúa mostrando importantes avances ambientales y paisajísticos, consolidándose progresivamente como uno de los principales espacios de recuperación ecológica de Trujillo.

Con el objetivo de supervisar el crecimiento de las especies sembradas y evaluar nuevas etapas de expansión, el presidente del Directorio de Sedalib, Frank Sánchez Romero; el gerente general, Ricardo Leyva Vargas; y el especialista en forestación y reforestación, Rodrigo Cava, inspeccionaron las áreas forestadas ubicadas en inmediaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Tablazo.

Durante el recorrido se constató el rápido desarrollo de los plantones de eucalipto sembrados como parte del proyecto ambiental impulsado por Sedalib. Los árboles con más de 8 meses de antigüedad ya alcanzan cerca de 1.80 metros de altura, mientras que los plantones de aproximadamente 4 meses superan los 1.20 metros.

Asimismo, Sedalib proyecta ampliar esta importante iniciativa ambiental con la siembra de más de 5,000 eucaliptos adicionales, equivalentes a aproximadamente 5 nuevas hectáreas forestadas, fortaleciendo así la recuperación ambiental y la infraestructura verde en la zona.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad