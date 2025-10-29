Nada detiene la ola criminal en la provincia de Trujillo. La tarde del último martes, un hombre fue asesinado de 15 balazos mientras dormía en su casa situada en el barrio 7B del distrito de Alto Trujillo.

Según versión de la Policía la víctima mortal fue identificada como Juan Carlos Llapo Riveros (23), quien hace dos años fue detenido tras ser vinculado a la banda criminal “Los Gatilleros de Ollantay”. Esto hace presumir a los agentes del orden, que el móvil del crimen sería el ajuste de cuentas.

Otro detalle que resaltó la Policía es que los familiares de la víctima mortal trataron de velar el cuerpo de Juan Llapo sin dar cuenta a las autoridades para las investigaciones correspondientes.

LO SORPRENDIERON

De acuerdo a la versión de parientes de la víctima, fueron dos sicarios que tocaron la puerta de la casa. El padre de Juan Llampo, una persona de la tercera edad, salió a atenderlos y ni bien quitó el cerrojo los criminales irrumpieron en la vivienda.

De inmediato se dirigieron hasta el dormitorio de Juan Llapo y al tenerlo cerca lo acribillaron sin piedad. Varios balazos impactaron en su cabeza, por lo que su muerte fue en el acto. Tras cometer el crimen los sicarios huyeron raudamente en una moto lineal que los esperaba en los exteriores.

Perito del Grupo de Homicidios del Departamento de Investigación Criminal (Depincri)-Trujillo realizan las pesquisas del caso.