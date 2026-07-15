El teniente alcalde de El Porvenir, Junior Aguirre, gestionó ante la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), liderada por el alcalde Mario Reyna Rodríguez, el inicio de los trabajos de mantenimiento con asfalto en frío en la prolongación Miraflores, una importante vía que beneficiará a más de 10 mil familias de El Porvenir y Alto Trujillo.

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La intervención se realizará en el tramo ubicado en los límites de los distritos de El Porvenir y Florencia de Mora, un corredor estratégico por el que diariamente transitan vecinos, transportistas y visitantes, facilitando la conexión entre ambos sectores.

Los trabajos permitirán mejorar la transitabilidad de la vía, incrementar la seguridad para conductores y peatones, reducir el deterioro ocasionado por el constante flujo vehicular y contribuir al embellecimiento urbano de esta importante zona.

Junior Aguirre destacó que esta obra es resultado de las gestiones y del trabajo coordinado entre la Municipalidad Distrital de El Porvenir y la Municipalidad Provincial de Trujillo, reafirmando el compromiso de continuar impulsando proyectos que respondan a las principales necesidades de la población.

“Seguiremos gestionando acciones que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos. La recuperación de esta vía representa un paso importante para fortalecer la conectividad, la seguridad vial y el desarrollo de nuestro distrito”, expresó el teniente alcalde.