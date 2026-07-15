Durante su primera visita al programa de Magaly Medina, Ethel Pozo se refirió a la relación de amistad que conserva con Christian Domínguez, pese a los escándalos de infidelidad que ha protagonizado el cantante.
La conductora aseguró que no lo elegiría como pareja, pero destacó la confianza que mantiene con él como amigo.
“Como pareja no lo escogería, pero como amigo es excelente. Siempre aparece cuando más lo necesito. La excepción es Christian, no tengo otro amigo infiel. Perdón, Christian”, comentó entre risas.
En otro momento de la conversación, Magaly Medina le preguntó por la permanencia de Christian Domínguez en ‘América hoy’ tras el ‘ampay’ que reveló su infidelidad. Ethel rechazó esa versión y explicó que el cantante dejó el programa el mismo día en que se emitió el informe: “No. A Christian lo sacaron el mismo día que tú presentas el ‘ampay’, que además nos fregaste la temporada. Nunca volvió conmigo”.
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