Mujeres, varias de ellas extranjeras, que a plena luz del día ofrecían sus servicios sexuales en la intersección de la avenida Túpac Amaru y el pasaje Huerta Grande, en la urbanización Miraflores, fueron retiradas por los agentes del serenazgo de Trujillo.

Los vecinos dijeron que ya están cansados de esta situación, pues no bien los serenos se retiran las féminas regresan y se apoderan de las calles sin importarles que niños pasen por el lugar.

Exigieron que un grupo de serenos realice estacionamiento táctico en la zona.